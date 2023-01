L'amore per la vita, salvata poiana ferita a Rio Vivo

TERMOLI. L’amore per la vita è anche quello che si dimostra segnalando un rapace ferito, come avvenuto ieri in tarda mattinata, nella zona di Rio Vivo.

Due donne intente a fare una passeggiata sul litorale Sud avvistano il volatile in difficoltà, che fatica a riprendere il volo e segnalano il caso all’associazione Ambiente Basso Molise, che raggiunge il posto dove l’esemplare si trova e assieme ai volontari dell’associazione Gadit OdV.

Il volatile è stato poi recuperato, non poco a fatica, poiché la poiana nel frattempo aveva provato di nuovo a riprendere il volo non riuscendoci, finendo in un fondo privato, alla fine viene portato dal veterinario.

Due le ipotesi, o sia stato investito da un’auto oppure è finito contro la rete elettrica, per causare i danni all’ala.

Occasione che oltre alla sensibilità nota del presidente di Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese, ci ha permesso di scoprire anche questa nuova realtà che si occupa del recupero dei volatili.

Galleria fotografica