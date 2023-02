Mici del Bengala cercano casa

LARINO. Mici del Bengala cercano casa. Dal gruppo Facebook, "Noi per Larino" arriva questo appello.

«Questi sono gattini del Bengala che a una famiglia gentile e affettuosa con gli animali. La situazione in cui mi trovo attualmente non mi permette proprio di occuparmene, è per questo che cerco famiglie di buona volontà perché so che ce ne sono.

Aiutatemi a condividere anche se non siete interessati perché è grazie alle vostre condivisioni che i suoi piccoli trovano famiglie. Grazie».