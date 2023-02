«Riportatemi Leon, vi prego!»

TERMOLI. Leon è stato rubato ieri in zona San Pietro a Termoli. L'appello del proprietario.

«Lui è Leon, È stato rubato ieri. È un gatto giovane. È con me da appena nato Di conseguenza non è abituato a vivere con altre persone. È arrivato in una mia situazione particolare. Vi prego, mettetevi una mano sulla coscienza e riportatemelo, anche in forma anonima. La macchina che lo ha preso, è stata fotografata e il gatto è in braccio a loro. Per qualsiasi avvistamento contattare il 351 53 13 798 oppure il 380 86 79 340 grazie».