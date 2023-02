Ora è in canile, chi lo adotta?

TERMOLI. Dalla nostra lettrice Barbara riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, scrivo in merito ai vostri annunci su questo cane, più e più volte segnalato. Mi ci sono imbattuta qualche giorno fa sulla statale, camminava incurante delle macchine che sfrecciavano e gli suonavano. L'ho preso senza grossi sforzi e attivato tutta la procedura per l'accalappiamento. Si pensava fosse padronale, invece ahimè è certamente un abbandono. È un cane molto buono, è salito in macchina da solo e ora purtroppo si trova in canile. Mi sento in colpa per avergli tolto anche la libertà dopo che è stato sicuramente privato della sua routine da membro della famiglia. Non sembra molto giovane, se qualcuno volesse dargli una possibilità, anche in campagna abitata... Si trova nel canile di Larino».