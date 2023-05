Pelosetti a 4 zampe, a gonfie vele la raccolta alimentare

L'impegno della volontaria Oipa e vice delegata Luigina Campanaro

TERMOLI. La raccolta alimentare per gli amici a 4 zampe ottiene sempre grandi successi. La gara di solidarietà per gli animali non si ferma mai.

Ieri, per tutta la giornata, si è svolta presso il rivenditore Verì la raccolta alimentare per gli animali: l’obiettivo è dare un concreto aiuto agli angeli blu dell’Oipa che, tutti i giorni forniscono un pasto ai tanti randagi che, sfortunatamente vengono abbandonati sul territorio di Termoli e paesi limitrofi.

Come spiega Luigina Campanaro dell'Oipa di Termoli "se si lavora con onestà e serietà la gente crede in quello che fai e ti premia".

La popolazione ha risposto, come sempre, a gran voce, assicurando ai tanti animali che vivono per strada un pasto che riempia i loro stomaci.

"Sono orgogliosa- continua la Campanaro. di essere presa in considerazione dai clienti di veri. Questo è un segno che credono in me. Io do solo voce a chi non ce l'ha, tutto il resto lo fanno le persone con il contributo".

Galleria fotografica