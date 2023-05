Smarrito il gattino "Caffé"

TERMOLI. Manca da casa, da qualche giorno il gattino "Caffè". Ha un collarino con il Gps, ma da due giorni non si riesce più a vedere la posizione. L'ultima volta si trovava in via Campolieti e via Duomo.

Chiunque l'avesse avvistato può contattare il numero 3663093014.