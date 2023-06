Pompieri salvano un micino in via Corsica

TERMOLI. È uno degli interventi letteralmente "mitizzati", ossia quello dei Vigili del fuoco che liberano o salvano un gattino. Beh, è successo per davvero stamani.

Questa mattina una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta in via Corsica per liberare un gattino intrappolato nel vano motore di un'automobile. Nessuna ferita al felino, ma solo un grande spavento per il piccolo micetto, tornato libero.