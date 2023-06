Riportiamo Leo a casa

PETACCIATO. Lui è Leo ed è scomparso di casa sabato 24 giugno. È un gatto abituato a stare esclusivamente in casa, castrato e vaccinato. È un appassionato di funambolismo, probabilmente è caduto dalla ringhiera del balcone del primo piano di casa nostra, a Petacciato in via Napoli 14. Si offre ricompensa a chi lo riporta a casa.