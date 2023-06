Ancora un gattino salvato dai Vigili del fuoco e scatta l'adozione

CAMPOBASSO. Ancora un intervento felino da parte del 115 in Molise. Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Campobasso sono intervenuti in una via del capoluogo per liberare un piccolo micetto incastrato nel vano motore di un'automobile....

Il micetto è stato liberato non senza fatica da parte degli uomini del 115 e fortunatamente non ha riportato nessuna ferita.... La storia del fortunato micetto non finisce qui, infatti il lieto fine quando, portato presso la sede di servizio del comando dei Vigili del fuoco è avvenuto il colpo di fulmine ... una delle dipendenti della ditta che fornisce il servizio mensa all'interno della caserma ha deciso di adottarlo.