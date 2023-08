Ritroviamo Neve

TERMOLI. «Questo gatto si chiama Neve, si è allontanato di casa nella serata di ieri, mercoledì 30 agosto, da via delle Viole, zona Colle Macchiuzzo. Al momento non ha il collare come in foto. Se gentilmente qualcuno l'ha visto può contattarci ai numeri telefonici 346.7709040-349.2100164. Aiutateci a riportarla a casa, grazie».