Micio cerca famiglia

TERMOLI. Gattino maschio rosso di circa 4 mesi, affettuoso e ben disposto alla relazione con gli umani, da diversi giorni si nascondeva sotto la siepe della postazione dell'autobus numero 19 al Terminal di Termoli. È forse stato smarrito? È troppo docile per essere un gattino di strada. Cerchiamo vecchio proprietario o nuovo proprietario per farlo adottare. Ci si può rivolgere a questo numero: 349.4212918, con un contatto iniziale via WhatsApp.