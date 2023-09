Cercasi gattina investita

TERMOLI. Sabato scorso, 23 settembre, intorno alle 18, un’auto ha investito una gattina nei pressi del distributore di benzina di Viale San Francesco.

Non essendo tornata e non essendo stata ritrovata, chiediamo se il conducente l’ha soccorsa e portata con sé. È bianca con macchie nere, coda nera. Per segnalazioni si prega di contattare il seguente numero 328.7566299.