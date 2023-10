Smarrito gattino in via Pertini

TERMOLI. Non si trova più un gattino di 4 mesi, da questa mattina in via Pertini vicino al civico 68.

Chiunque l'avesse visto, per favore contattasse il numero 3278733360.

"Per favore fateci sapere se qualcuno l'ha visto, è il gattino di nostra figlia e lei è davvero triste".