E' scomparsa Xenia, un meticcio femmina di 15 mesi

GUGLIONESI. E' scomparsa la sera di lunedì 2 ottobre, in contrada Petriglione, Xenia, un meticcio femmina nero di 15 mesi, con una piccola macchia bianca sul petto e sulle zampe posteriori.

E' piuttosto snella, sterilizzata e microcippata. La sua particolarità sono le orecchie ben tese e avvolte, con la punta rivolta verso il basso.

Xenia è molto diffidente e paurosa. I cani in queste condizioni vagano anche per centinaia di chilometri, per questo in caso di avvistamento si prega di contattare il numero 3427212047.

Galleria fotografica