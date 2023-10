Topolinia: ma non c'era stata la derattizzazione?

TERMOLI. «Ma non c'era stata la derattizzazione a Termoli?» Se lo sono chiesti in molti negli ultimi giorni, poiché di ratti in giro ne sono stati visti molti eppure la campagna era stata annunciata per la scorsa settimana, assieme alla disinfestazione.

Nel pomeriggio di oggi esemplari di roditori immortalati sia in via Stati Uniti, nei pressi della scuola elementare, e in via Venezia.