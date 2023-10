Gattina investita in città, raccolta e accudita: a segno la campagna per farla operare

TERMOLI. Lei si chiama Fabiana Abiuso, è una volontaria di Plastic Free e ha una spiccata propensione alla cura degli animali domestici.

Lo scorso 12 ottobre ha trovato una gattina per strada, che era stata investita, l'ha raccolta, accudita e organizzato una raccolta fondi per farla operare.

«Ho trovato questa gattina investita su viale San Francesco a Termoli, se sapete di chi è o siete i proprietari contattatemi, grazie!» il suo primo messaggio, poi, dopo che nessuno si è fatto vivo ha avviato la sottoscrizione.

«Creo questa raccolta fondi per aiutare questa gattina vittima della strada. La cifra mi serve per sostenere il suo ricovero, le terapie, le lastre che ha già effettuato e da cui sono emerse le fratture al bacino e alla zampa ed in più l'intervento che dovrà sostenere. Vi chiedo un piccolo contributo a testa affinché possa continuare a vivere la sua vita serenamente».

Un appello che ha sortito l'effetto sperato e sono stati raccolti i 500 euro necessari all'intervento veterinario.