Trovata gattina già sterilizzata

TERMOLI. Trovata gattina già sterilizzata, ma non micro-chippata: cercasi proprietario (vecchio o nuovo).

«Questa gattina sostava da alcuni giorni davanti al Centro commerciale "Lo Scrigno" di Termoli. Molto affettuosa e socievole da lasciar pensare che forse abbia un proprietario.

È stata recuperata e portata per una visita di controllo dal veterinario. È molto giovane, potrebbe avere al massimo un anno di vita, è sprovvista di microchip ed è già sterilizzata. Infatti ha una cicatrice sull'addome riconducibile a un intervento di sterilizzazione. Sul dorso il pelo è sporco di olio, probabilmente è arrivata al centro commerciale salendo sul motore di una macchina. Cerchiamo il proprietario. Se non dovesse farsi vivo valuteremo anche richieste di adozione. La gattina è molto dolce e affettuosa, abituata a farsi coccolare e a salire in braccio. Per info contattatemi su Whatsapp al 349.4212918. Catia».