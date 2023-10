«Si cerca il proprietario di questa gatta!»

TERMOLI. «Trovata una gatta, esemplare comune europeo, in zona Difesa Grande, ritrovata in via degli abeti. Si cerca il proprietario che può averla smarrita. La gatta è tigrata, più o meno intorno ai 3 anni di età, e presenta un forellino circolare all’orecchio sinistro.

È dolce, docile, si lascia avvicinare, e fa le fusa. Io non posso prendermene cura, se non per qualche giorno. Chiunque possa averla smarrita mi contatti al numero 340.8635400. Erica C».