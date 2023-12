Amiamo chi li tratta così!

TERMOLI. Negli angoli silenziosi di Termoli, c'è un esercito di persone dedite a un compito nobile, senza clamore né fanfara. Queste persone, forse non celebrate come dovrebbero, si prendono cura dei gatti di strada. Sono angeli custodi "pelosi", custodi delle creature che popolano le nostre strade, i nostri vicoli, forse senza un rifugio fisso, ma con un posto speciale nei cuori di chi li tratta con amore.

Eppure, nella nostra cittadina (e non solo), c'è un lato oscuro che non possiamo ignorare. Purtroppo, esistono coloro che, invece di adottare un approccio amorevole, scelgono di avvelenare questi felini indifesi. L'ultimo episodio qualche giorno fa in pieno centro. Un gesto crudele che colpisce non solo gli animali, ma anche il tessuto della nostra comunità.

È un grido silenzioso che ci chiede di difendere chi non può difendersi da solo. Al giorno d’oggi, ponendo attenzione a tutto ciò che ci circonda, ciò che accade nel mondo, ci permet­tiamo di rimanere basiti davanti a tan­to orrore, soprattutto quando causato in maniera volontaria, lucida e con la fi­nalità di ledere vite di esseri innocenti, siano essi uomini o animali.

Vanno difesi i "nostri" pelosetti, quelli che hanno trovato un modo di sopravvivere tra di noi, che sono senza una casa, ma non senza un posto nei nostri cuori. È dovere collettivo garantire che abbiano una vita degna, liberi dalla minaccia degli avvelenatori che osano disturbare l'armonia che dovrebbe esistere tra l'uomo e gli animali. È dovere collettivo denunciare persone sospette per cercare di porre fine ad una situazione deplo­revole, senza timore. Anche perché - va ricordato - il maltrattamento e l’uccisione di animali sono reati punibili dal nostro codice penale.

Solo così forse si avrà la speranza che tali azioni abbiano fine e si avrà maggiore coscienza della gravità del problema, sensibilizzando anche le co­scienze di tutta la comunità.

E diciamolo: amiamo chi si prende cura di loro! Questi eroi anonimi che, con cibo, cure e affetto, donano dignità a creature che spesso vengono trascurate. Essi incarnano la compassione in azione, dimostrando che l'amore per gli animali può essere una forza poderosa per il bene nella nostra comunità. Ogni piccolo gesto di gentilezza verso i nostri a-mici a quattro zampe contribuisce a creare un ambiente più umano e compassionevole. Dovremmo unirci per proteggere e amare i nostri micetti, affinché possano vivere liberi e felici nelle strade che loro chiamano casa. Solo allora potremo davvero dire di amare chi li tratta con il rispetto e l'affetto che meritano.