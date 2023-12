Anita si è smarrita

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. È scappato un pappagallo di nome Anita a San Giacomo degli Schiavoni.

Afferma Valentina: «È femmina. Non si fa prendere da nessuno se non da me. Mangia cibo particolare ed è molto diffidente. Se qualcuno la vedesse o trovasse, può contattarmi al numero 391.7482980».