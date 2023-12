Breton spagnolo a Palata: "Chi lo riconosce?"

PALATA. È stato trovato in giro per le strade di Palata un cane da caccia taglia medio piccola di razza Breton spagnolo.

«Stanotte è caduto in un pozzo per fortuna le signore del forno di Palata lo hanno sentito e salvato. Ma non può restare in strada. Non sappiamo se sia stato abbandonato o si sia perso. Ha il collare. Credo sia un cane anziano e non vede. Qualcuno lo riconosce?». La ragazza che lancia l'appello si chiama Vanessa 3488225510.