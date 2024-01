Ritroviamo "Arcobaleno"

TERMOLI. Sos animali smarriti. «È saltata via dall’auto in via Corsica, lo scorso sabato, all’altezza dell’attività commerciale Bosap saltando sul muretto vicino. Risponde al nome di Arcobaleno. Si tratta di una gatta non micro-chippata (è in attesa) e probabilmente incinta!

Ha un collare antipulci di colore grigio chiaro. La gattina è docile e socievole, è la migliore amica di una bambina di 6 anni che aveva iniziato a prendersene cura ed al momento è disperata. Vi prego aiutatemi a ritrovarla».

Per notizie o avvistamenti contattateci al numero whatsapp di Termolionline: 392.0608288.