Un appello per Simba: «Aiutateci per farlo operare»

TERMOLI. Pubblichiamo l'appello inviatoci da Daniela per aiutare Simba, un gatto appartenente ad una colonia felina di Difesa Grande regolarmente registrata. Con ogni probabilità è l'ennesima vittima della crudeltà umana: Simba è molto buono e mansueto e ha sempre apprezzato le carezze e le coccole.

È stato avvicinato da alcuni ragazzini che, forse spaventati, hanno ricambiato la sua fiducia con un calcio che gli ha provocato la rottura del diaframma.

Il veterinario che lo ha visitato ha detto che dovrà essere operato d'urgenza per tentare di salvargli la vita. Purtroppo i costi dell'intervento sono elevati e non sostenibili solo da un paio di volontari. Da qui l'idea di una raccolta fondi o crowdfunding, come si dice oggi nell'epoca degli inglesismi. Con un piccolo aiuto da parte di molti si potrà affrontare l'intervento e dare una speranza a Simba.

Chi vuole, con pochi click può donare una piccola cifra sul portale Gofundme.