Gatti avvelenati a Campomarino

CAMPOMARINO. Volontari delle colonie feline preoccupate per i casi di avvelenamento che stanno avvenendo a Campomarino. «Nella nostra zona sono morti 5 mici, nei pressi del parco degli Ulivi, ma anche in altre aree. Portiamo i gatti dal veterinario, ma non possiamo permetterci spese ingenti per ulteriori casi».