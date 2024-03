Tre cani salvati da una automobilista sull'A14

TERMOLI. Lei si chiama Maria Carlotta Presti, è di Bologna, attraverso il suo profilo Facebook ci ha contattati per evidenziare come tre cani, due maschi e una femmina, siano stati salvati da lei in autostrada, sull’A14, nel tratto a 3 km dal casello di Termoli.

«Li ha presi in custodia il veterinario Asrem e poi verranno portati al canile di Campobasso. Si vede che non erano randagi». Sul posto intervenuta anche una società che ha curato il recupero, la "Cuccia Paradiso", oltre alla Polizia autostradale.

«Si vedeva che non erano cani randagi, ma probabilmente allontanatisi da poco da qualche abitazione».

