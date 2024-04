"Un piccolo dono per un grande aiuto"

TERMOLI. «Ciao, sono Assunta sono una persona innamorata degli animali.

Sono 5 anni che aiuto una colonia felina abbastanza numerosa. Purtroppo per dei problemi economici non sono più in grado di affrontare le spese anche perché aumentano sempre di più. I mici si trovano in zona san Pietro.

Per questo vi chiedo gentilmente di fare una donazione o di condividere questa raccolta fondi GoFundMe.

Piccolo dono per un grande aiuto»

Leggi di più qui https://gofund.me/0af7dbd1

