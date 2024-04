«Aiutiamo Silvestro»

CAMPOMARINO. «Buongiorno siamo delle volontarie di Campomarino e vorremmo chiedervi se è possibile dare visibilità ad una nostra raccolta fondi in favore di Silvestro un gatto abbandonato lo scorso sabato in condizioni critiche, non potevamo lasciarlo in strada, la nostra coscienza non ce lo permette.

Silvestro è malandato ed a seguito un rapido peggioramento nella giornata di domenica lo abbiamo immediatamente fatto ricoverare ma le spese per le terapie e la degenza in clinica sono sostanziose e purtroppo da sole non riusciamo. Certe della vostra sensibilità auguriamo una serena giornata». Il link della raccolta fondi: https://gofund.me/fbe3380f