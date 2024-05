Aron e Abel cercano casa

GUGLIONESI. «Ciao siamo Aron ed Abel ed abbiamo circa 4 mesi. Quando diventeremo grandi, molto probabilmente, diventeremo una taglia media ma questo non lo possiamo sapere perché due mani ci hanno staccato dalla nostra mamma quando avevamo ancora gli occhi chiusi.

Sappiamo che ci sono umani che vorrebbero tanto avere un cane per amico, a noi piacerebbe tanto che qualcuno ci adottasse, non vorremmo crescere al rifugio anche se qui gli zii ci trattano benissimo ma non possono passare tanto tempo con noi.

Siamo due cuccioli adorabili e siamo disposti anche a separarci. Ci piace tantissimo giocare e soprattutto le coccole. Ci troviamo in Molise ma possiamo raggiungere la nostra famiglia umana ovunque quindi se volete informazioni contattate il 3339524320. Adottateci».

