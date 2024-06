Cane smarrito in via Lissa

TERMOLI. Tra Colle Macchiuzzo e via Adige, nei pressi di via Lissa, si è smarrito un cane con collare viola. E' stato accolto da una famiglia in campagna che ha altri cani, il proprietario che l'ha smarrito può contattare questo numero: 333.8528004.

