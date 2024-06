Gattino da adottare, «aiutatemi a salvarlo»

TERMOLI. «Ho trovato un gattino minuscolo per strada. Ha bisogno di qualcuno che possa aiutarlo a nutrirsi perché ancora non mangia da solo. É urgente o finirà per strada e avrà poche possibilità di vivere. Ha un'infezione agli occhi ma oggi comincia la cura. Per l'adozione del gattino rivolgersi a Giada 3292519349».