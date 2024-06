Vigili del fuoco recuperano due gattini in un torrente

VENAFRO. Alcuni passanti da giorni sentivano miagolare dal torrente di San Bartolomeo di Venafro; oggi sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Isernia, che con non poche difficoltà, hanno fatto uno slargo tra la folta vegetazione del canale e hanno raggiunto i due gattini di pochi mesi mettendoli in salvo, erano rimasti incastrati nella vegetazione a contatto con l'acqua del torrente. I due gattini sono stati presi in custodia da due abitanti del posto.

Galleria fotografica