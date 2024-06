Trovato in via Corsica, chi l'ha smarrito?

TERMOLI. Un cane in ottime condizioni, probabilmente smarrito, ma sprovvisto di microchip, è stato avvistato nella mattinata di oggi, all'alba, in via Corsica.

Si tratta di un esemplare maschio intero, giovane, ubbidiente e sembra essere in buone condizioni di salute. Se qualcuno lo riconoscesse può contattare l’ambulatorio veterinario delle dottoresse Cardillo e Coloccia ai seguenti recapiti: 0875.701245 e 347.6790954.

Inoltre, qualora non fosse un cane di proprietà, l'appello di rivolge a chi lo volesse-potesse adottare, per evitare che fosse accalappiato.

Galleria fotografica