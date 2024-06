Aiutateci a ritrovare Frida

TERMOLI. Sos gatta smarrita in via Asia, al civico 25. Si chiama Frida, è della figlia di una nostra lettrice, scesa a Termoli in vacanza e regolarmente microchippata, con collarino e piastrina. Un esemplare molto bello, aiutateci a ritrovarlo e a far tornare serenità nella vacanza della ragazza e dell'intera famiglia.

Potete segnalare alla nostra redazionale o nei commenti social, oppure al numero indicato nella medaglietta.

Galleria fotografica