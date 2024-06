Gatto ferito e recuperato nella zona del parco, cercasi aiuto

TERMOLI. Dalla volontaria Catia Odorisio questo appello per un gatto ferito, ritrovato nella zona del parco.

«È stato recuperato questo gatto ferito e terrorizzato nella zona parco di Termoli. Ha una ferita riconducibile a un morso di un altro gatto o di un cane. Ora verranno fatti tutti i controlli del caso: RX per valutare lo stato del bacino, flebo terapia con antidolorifico e antibiotico e ricovero. Se saranno necessari approfondimenti verranno fatti. Non sappiamo chi si occupa della colonia del parco. Cerchiamo il responsabile o referente che sfama questi gatti non sterilizzati, lasciati liberi di riprodursi.

Chi desidera darci una mano con le cure può contattarmi privatamente su WhatsApp Catia: 349.4212918 oppure iscriversi sul gruppo WhatsApp Mission Impossible dove daremo aggiornamenti sulle condizioni del gatto: https://chat.whatsapp.com/KhhIuDVzz5GLeVQlPain7i

Presto, sarà inaugurata anche una raccolta fondi. Grazie di cuore».