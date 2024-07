Cagnetta abbandonata sul lungomare Nord

TERMOLI. Con l’arrivo della bella stagione, aumentano i casi di abbandono degli animali. Un fenomeno, brutto, ma in forte crescita che sta diventando una “moda”. Una moda che dovrebbe passare di moda. Abbandonare un animale è punibile per legge.

Nonostante le normative del C.P. e della nuova legge che salvaguardia dall' abbandono, ma che è ferma al Senato (inserita nelle future modifiche del nuovo codice della strada), dove prevede il ritiro della patente per chi commette tale atto e fino a sette anni di reclusione, la situazione non si ferma.

Nonostante gli appelli delle associazioni animaliste questa azione incivile non sembra mai avere fine.

Le cifre in breve: 50.000 cani ed 80.000 gatti abbandonati che vanno ad incrementare il numero dei randagi a ben 900.000 esemplari, 600 abbandoni al giorno (statistiche 2023).

Abbandonare un animale è un reato punito dalla legge con multe che vanno da 1.000 a 10.000 Euro e con l' arresto fino ad un anno. A tale pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 codice penale).

La segnalazione ci giunge da una nostra affezionata lettrice, la signora Luisa Napolitano che nella giornata di ieri, domenica 14 luglio, ha trovato una cagnetta anziana che vagava all’altezza del residence Pollice.

«Si è fatta avvicinare e sono riuscita a darle dell'acqua.

Assetata e spaventata, aspetta la persona che ha pensato bene di liberarsene (l’arrivo delle vacanze, l’età avanzata?).

Alcuni turisti ospiti del Pollice l’hanno tenuta all’ombra e procurato del cibo.

"Il fatto che l’uomo possa distinguere tra il bene e il male dimostra la sua superiorità intellettuale rispetto alle altre creature, mail fatto che possa compiere azioni malvagie dimostra la sua inferiorità morale rispetto a tutte le altre creature che non sono in grado di compiere" cito Mark Twain. Io ho Priscilla, una cagnetta che ho trovato abbandonata insieme ai suoi quattro fratellini, quattro anni fa. Una è mancata, gli altri tre li ho cresciuti fino a tre mesi e poi sono riuscita a farli adottare, vi dico questo perché veramente non posso tenerla, tra l’altro oggi parto per la mia Puglia.

Ho chiamato telefonicamente i vigili urbani, il telefono suona a vuoto.

Cosa possiamo fare per questa dolcezza?».