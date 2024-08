«Aiutateci a curare Baby»

TERMOLI. Da Veronica Perrotta giunge una richiesta di aiuto: «Sono una volontaria e una referente di una colonia a Termoli regolarmente censita e sono qui a scrivere per chiedervi aiuto,

Lui si chiama Baby, è un gattone meraviglioso di sei anni che ha la Fip (peritonite infettiva) e per curarlo ho bisogno di fiale che in Italia ancora non sono disponibili, queste fiale si chiamano GS-441524, è l'unico antivirale che può debellare questo virus ma è una terapia abbastanza costosa per questo per affrontare questa spesa ho aperto una raccolta fondi, Baby è un gatto di sei anni, un meraviglioso gattone rosso, dolcissimo, con occhi color ghiaccio, dove solo in uno sguardo è capace di trasportarti in un modo che solo i felini riesco, questa malattia è una corsa contro il tempo e per noi anche un piccolo aiuto e una salvezza. Allego link per donazione.

Grazie mille a chi ci aiuterà nella guarigione e grazie a voi sempre disponibile nel pubblicare le nostre richieste».