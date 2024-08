Micetti cercano casa

TERMOLI. Nella colonia della Comunità Il Noce/Faced, dove ha sede anche il nostro centro diurno, sono nate tre nuove cucciolate di gattini. Troppe per potercene prendere cura nel modo migliore. Cercano famiglia affettuosa e accogliente.

Per ora ci sono 6 cuccioli/e già svezzati o in via di svezzamento. Tre tigrati e tre neri con la macchietta bianca sul petto.

Potete scriverci un messaggio in privato oppure chiamare il 3208320033.

(Preferibilmente adozione in casa con impegno di sterilizzazione)

Galleria fotografica