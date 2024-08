Smarrita in via Asia, ritroviamo Zoe

TERMOLI. Si chiama Zoe, aiutiamo a ritrovarla, i proprietari offrono ricompensa.

«Non torna a casa da 3 giorni. Abita sotto il curvone di via Asia a Termoli, scendendo dall'ospedale nuovo a sinistra, proprio sulla strada, quasi l'unica casa. C'è il ruscello sulla curva, la casa è più avanti. La gattina era con noi da un paio di mesi, in compagnia di un'altra gatta e un cane, da poco usciva assieme alla gatta grande, ma erano sempre assieme e tornava con lei, spesso rimanevano in giardino che è grande.

Zoe è energica e giocherellona, anche paurosa però, al massimo che usciva era sempre nei dintorni di casa (abbastanza erbosa e alberata quindi molto incuriosita da tutto)..

Aiutateci a trovare la nostra piccolina, siamo molto preoccupati per la sua incolumità, la zona non aiuta, è piena di sterpaglie e ci sono di sicuro animali selvatici, Zoe resisti. Se qualcuno l'avesse presa, la gattina ha già una famiglia!»

Chiunque la avvisti di rivolga a 349.6098064.