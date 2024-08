Questo gattino ha bisogno di un aiuto

TERMOLI. In piazza Sant'Antonio, questo gattino ha bisogno di un aiuto. Cerchiamo persona volenterosa che possa stallarlo per le cure. Per tutto l'occorrente ci pensiamo noi. Purtroppo noi volontari siamo pieni e non abbiamo momentaneamente un posto dove tenerlo. Info WhatsApp 349.4212918.

Serve uno stallo di 15 giorni, poi siamo disposti a riprenderlo (dobbiamo tenerlo separato dagli altri gattini per la quarantena).