«Simil labrador maschio, chi lo riconosce?»

GUGLIONESI. Tante segnalazioni per un cane simil labrador nel territorio di Guglionesi, tra via Corsica e via Enrico Fermi, nei pressi dell'ex istituto magistrale. L'appello, da parte di più utenti, è quello di ritrovare i padroni.

"Salve, in zona via Corsica c'è un cane, penso sia un labrador che gira già da diverse ore. Il cane sta bene e si vede che ha dei padroni ed è veramente tanto socievole".

“Il cucciolo è dotato di collare antiparassitario ed è super affettuoso. Spero che qualcuno lo stia cercando altrimenti sarò costretto a recarmi nelle sedi opportune per risalire tramite microchip al legittimo proprietario! Al momento il cane si trova in via Enrico Fermi ed è amorevolmente assistito”.