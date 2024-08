Felix manca da una settimana, aiutiamo a ritrovarlo

TERMOLI. A distanza di una settimana non è ancora tornato a casa e ci sono dei bambini tristi per la sua assenza, preoccupati, che lo attendono: «Dal 21 agosto abbiamo smarrito Felix, in via Argentina. Ha una macchiolina a forma di cuore sul musetto, è tranquillo e si fa avvicinare, se qualcuno lo vedesse può contattare il 333.4235068, oppure il 320.8432763.