Pastore maremmano scomparso da via Mincio

TERMOLI. Un pastore maremmano si è allontanato da via Mincio, dove abitava coi proprietari al civico 143. Non se ne hanno più notizie da lunedì scorso, si tratta di un cane docile e in salute. Chiunque lo vedesse può contattare il numero 339.7140729.