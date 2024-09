Un aiuto per "Tonino"

TERMOLI. Questo è Tonino. Un gatto che vive nella colonia di fronte la chiesa di Sant'Antonio. Le sue condizioni in questi mesi si sono aggravate. Fa fatica a respirare, si accascia spesso a terra e ha una grave insufficienza renale e cistite. Le persone che sfamano la colonia non hanno le possibilità economiche per curarlo. Attualmente è ricoverato per accertamenti.

«Noi volontari stiamo facendo una colletta per supportare le terapie, in modo che Tonino possa rimettersi in piedi e tornare a vivere nella sua colonia. Chi desidera aiutarci, anche solo con medicine e antiparassitari, o semplicemente avere informazioni, può contattarmi su whatsapp al 349.4212918. Grazie di cuore da parte di Tonino».