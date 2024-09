"Salvataggi felini" in città

TERMOLI. Domenica pomeriggio movimentata sul viale Fratelli Brigida, il secondo corso di Termoli.

Dei passanti hanno allertato i Vigili urbani per salvare un gattino incastrato nel vano motore di un'auto in sosta, che stava miagolando disperatamente. Si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per salvare il cucciolo che è stato immediatamente preso in custodia da una passante.

Dalla nostra inviata speciale Marianna Meale, «Un ringraziamento speciale ai vigili urbani e del fuoco che, nonostante si trattasse di un gattino, hanno messo in atto tutta la propria professionalità, sensibilità ed un gran grandissimo cuore».

Anche nella serata di ieri i Vigili del fuoco si erano adoperati per tirare giù da un albero, nella zona del Santuario della Madonna delle Grazie, un altro felino, con l'ausilio dell'autoscala.