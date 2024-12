Un cane da adottare

TERMOLI. Abbandoni o smarrimenti di animali domestici, sempre più spesso si segnalano episodi simili.

C’è chi se ne prende cura, ma non può adottarli, come nel caso del signor Enzo Santini, che ha recuperato un cane nei pressi della sua abitazione; era particolarmente impaurito e allora lo ha raccolto e portato in casa, rifocillandolo e facendolo anche visitare da un veterinario.

Si tratta di un esemplare di taglia media, di circa 18 mesi, sprovvisto sia di collare che di microchip.

Dopo una settimana in cui l’ha accudito a dovere, Enzo chiede se ci fosse qualcuno disposto ad adottarlo.

Ch fosse interessato può rivolgersi al numero 347.9342418