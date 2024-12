Cagnolino smarrito nella zona di San Pietro

TERMOLI. Dal signor Alessandro Iarossi questo messaggio che riguarda il ritrovamento di un cane, forse smarrito.

«Ho trovato questo cagnolino in zona San Pietro, aveva il collare e si vede che è educato e ben tenuto, purtroppo è sprovvisto di microchip, per adesso ce l'ho io in custodia». Il proprietario può contattare il signor Iarossi al numero 348.5647976».