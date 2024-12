Troviamo una casa per Korn

TERMOLI. Troviamo una casa per Korn. Rinnoviamo l'appello di un nostro lettore, il signor Enzo Santini, che ha recuperato un cane nei pressi della sua abitazione; era particolarmente impaurito e allora lo ha raccolto e portato in casa, rifocillandolo e facendolo anche visitare da un veterinario.

«Aiutatemi a trovare una casa per questo splendido cane. Lo abbiamo trovato poco tempo fa, non ha microchip e non aveva collare. È un maschio, a detta del veterinario ha tra un anno e mezzo massimo due. Dolcissimo e tenerissimo. Purtroppo non possiamo tenerlo e garantirgli il tempo che merita».

Ch fosse interessato può rivolgersi al numero 347.9342418