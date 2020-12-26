Sentenze e decreti: da riconoscere debiti per mezzo milione di euro in aula

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sabato 26 dicembre 2020
di La Redazione
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Consiglio comunale sul Bilancio
Consiglio comunale sul Bilancio © Termolionline.it

TERMOLI. In Consiglio comunale Babbo Natale porta un sacco di debiti fuori bilancio. Sono tutti atti consequenziali rispetto a pronunce giudiziarie, molte del Giudice di pace, ma anche Tribunale e commissione tributarie. Ben 25 le pratiche da smaltire nella seduta dell'assise civica, convocata alle 16.30 del 30 dicembre dal presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello.

L'ammontare dei debiti da riconoscere e poi estinguere è di mezzo milione di euro, non proprio una passeggiata di salute per conti in sofferenza, con la pandemia ancora in atto.

Solo un ulteriore adempimento tecnico, di carattere urbanistico, iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea di fine anno, oltre alla selva di delibere finanziarie.

ORDINE DEL GIORNO

1. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO N.148/2020

2. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA GDP NR. 137/2020 -

3. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - DECRETO LIQUIDAZIONE CTU DEL 09/05/2019

4. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO N. 305/2020

5. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. A), D.LGS. N267/2000 - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.79/2020

6. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.276/2019 - PIGNORAMENTO 738/2020

7. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.328/2019 - PIGNORAMENTO 741/2020

8. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA GDP NR. 128/2020 -

9. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.269/2019 - PIGNORAMENTO 806/2020

10. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.140/2019 - PIGNORAMENTO 807/2020

11. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 74/2020

12. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 54/2012

13. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 145/2019 - PIGNORAMENTO 29/2020


14. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 132/2019

15. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 23/2020

16. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 147/2020

17. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 191/2019 - PIGNORAMENTO 73/2020

18. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 196/2020

19. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 92/2020

20. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 73/2020

21. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO N. 233/2019 - PIGNORAMENTO 3747/2019

22. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - DECRETI DI LIQUIDAZIONE N.11, N.179 E N.182 DEL GDP DI TERMOLI - PIGNORAMENTO 63/2020

23. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N. 216/2019 - PIGNORAMENTO 566/2020

24. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D. LGS. N.267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 16/2020.

25. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D. LGS. N.267/2000 - SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO N. 805/02/2018.

26. DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA E NELLE ZONE P.I.P. - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI AFFRANCAZIONE DERIVANTE DA CONVENZIONI EDILIZIE EX ART. 7 E 8 L.N. N. 10/1977.

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