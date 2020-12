Sentenze e decreti: da riconoscere debiti per mezzo milione di euro in aula

TERMOLI. In Consiglio comunale Babbo Natale porta un sacco di debiti fuori bilancio. Sono tutti atti consequenziali rispetto a pronunce giudiziarie, molte del Giudice di pace, ma anche Tribunale e commissione tributarie. Ben 25 le pratiche da smaltire nella seduta dell'assise civica, convocata alle 16.30 del 30 dicembre dal presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello.

L'ammontare dei debiti da riconoscere e poi estinguere è di mezzo milione di euro, non proprio una passeggiata di salute per conti in sofferenza, con la pandemia ancora in atto.

Solo un ulteriore adempimento tecnico, di carattere urbanistico, iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea di fine anno, oltre alla selva di delibere finanziarie.

ORDINE DEL GIORNO

1. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO N.148/2020



2. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA GDP NR. 137/2020 -



3. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - DECRETO LIQUIDAZIONE CTU DEL 09/05/2019



4. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO N. 305/2020



5. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. A), D.LGS. N267/2000 - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.79/2020



6. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.276/2019 - PIGNORAMENTO 738/2020



7. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.328/2019 - PIGNORAMENTO 741/2020



8. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA GDP NR. 128/2020 -



9. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.269/2019 - PIGNORAMENTO 806/2020



10. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N.140/2019 - PIGNORAMENTO 807/2020



11. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 74/2020



12. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 54/2012



13. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 145/2019 - PIGNORAMENTO 29/2020





14. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 132/2019



15. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 23/2020



16. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 147/2020



17. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 191/2019 - PIGNORAMENTO 73/2020



18. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 196/2020



19. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 92/2020



20. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 73/2020



21. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO N. 233/2019 - PIGNORAMENTO 3747/2019



22. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - DECRETI DI LIQUIDAZIONE N.11, N.179 E N.182 DEL GDP DI TERMOLI - PIGNORAMENTO 63/2020



23. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GDP DI TERMOLI N. 216/2019 - PIGNORAMENTO 566/2020



24. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D. LGS. N.267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 16/2020.



25. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D. LGS. N.267/2000 - SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO N. 805/02/2018.



26. DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA E NELLE ZONE P.I.P. - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI AFFRANCAZIONE DERIVANTE DA CONVENZIONI EDILIZIE EX ART. 7 E 8 L.N. N. 10/1977.