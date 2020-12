TERMOLI. L'arte di amare. «Eravamo partiti con l'idea di regalare un sorriso ai bambini, donando loro un gioco o un oggetto desiderato ma siamo stati spiazzati dall'amore che loro hanno donato a noi. Un vortice di emozioni ci ha pervaso leggendo negli occhi di ragazzi ed operatori una pace insolita, quella di chi ha il cuore puro che non può essere turbato da nulla».

Il Movimento 5 Stelle di Termoli contribuisce al Natale della casa famiglia che sorge a Difesa Grande.

«Insistono sul nostro territorio delle eccellenze che lavorano e si impegnano, spesso in silenzio, fornendo un contributo notevole al nostro paese. Quando l'amore si trasforma in atti concreti, non possiamo che provare gratitudine per questi angeli che spendono la loro vita e il loro tempo per il prossimo. Contemporaneamente non possiamo rimanere inermi perché Natale non può e non deve essere un solo giorno dell'anno ed allora come amministratori dobbiamo implementare, sensibilizzare, sostenere queste iniziative ed essere parte viva di esse».