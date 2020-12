Imprese dell'intrattenimento e delle cerimonie, «Non vanno lasciate sole»

TERMOLI. «Grazie al Governo che ha accolto il mio odg alla Legge di bilancio con cui chiedo l'impegno a valutare l'opportunità di prevedere sostegno alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding mediante contributi a fondo perduto. È assolutamente necessario non lasciare sole le imprese di questo comparto che hanno subito un forte calo di fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica che ha impedito organizzazione di feste e cerimonie».

Lo afferma la deputata di Italia Viva, Giusy Occhionero.

«La Camera, premesso che: il provvedimento in esame prevede, al fine di promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

il provvedimento in esame dispone inoltre la concessione di contributi a fondo perduto anche per l'imprenditoria femminile;

le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, hanno subìto un forte calo del fatturato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica che ha impedito, soprattutto nell'anno in corso, la celebrazione di eventi e di cerimonie nuziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, per sostenere le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, un contributo a fondo perduto calcolato facendo riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019».